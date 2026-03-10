El insólito caso médico que desconcierta a científicos: se contagió una infección “de foca” por un oso

Un inusual caso médico llamó la atención de especialistas luego de que un hombre desarrollara una extraña infección tras manipular un oso, en lo que podría convertirse en el primer caso registrado en el mundo de este tipo de contagio.

El hecho ocurrió en Alaska, donde el paciente sufrió un corte en el dedo mientras despellejaba al animal después de un encuentro con el depredador.

Una infección asociada a animales marinos

Los médicos determinaron que el hombre había contraído una enfermedad conocida como “dedo de foca”, una infección que normalmente aparece tras mordeduras, arañazos o contacto con mamíferos marinos, como focas o leones marinos.

El agente causante es la bacteria Mycoplasma phocimorsus, responsable de provocar dolor, inflamación y una rápida propagación de la infección en la zona afectada.

Lo sorprendente es que nunca antes se había documentado un contagio relacionado con un oso, un animal terrestre.

El caso que sorprendió a los médicos

Tras el corte, la herida del paciente se infectó rápidamente, lo que lo obligó a acudir a un centro médico en Alaska.

Los tratamientos iniciales con antibióticos no dieron resultado, y la lesión empeoró en pocos días.

Los especialistas concluyeron que el cuchillo y el dedo del hombre habían tenido contacto previo con la boca del oso, lo que facilitó la transmisión de la bacteria.

En menos de una semana el paciente tuvo que ser hospitalizado y sometido a una cirugía de urgencia para controlar la infección.

Recuperación y secuelas

Después de la operación, el hombre fue dado de alta y continuó su recuperación en casa con un tratamiento antibiótico de seis semanas.

Finalmente logró recuperarse, aunque perdió parcialmente la movilidad del dedo afectado.

Los especialistas creen que el oso podría haberse contagiado al alimentarse o entrar en contacto con animales marinos infectados, lo que habría permitido la transmisión indirecta al humano.

Debido a sus características únicas, el episodio fue documentado como un caso inédito en la literatura médica, lo que podría convertirlo en el primer registro mundial de este tipo de infección transmitida por un oso.

