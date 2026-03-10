Detrás de cámaras: el recorrido de Juliana e Ian por el set de La Gran Batalla - Duelo de Voces

La primera noche de La Gran Batalla: Duelo de Voces no solo estuvo llena de emoción sobre el escenario. Detrás y fuera de cámaras también se vivió una verdadera locura de producción, con decenas de personas trabajando para sacar adelante el nuevo reality musical de Red Uno.

En medio de ese movimiento, Juliana Barrientos e Ian Vega, presentadores del programa El Mañanero, realizaron un recorrido por todo el set para mostrar cómo se vive el show desde adentro.

Un recorrido por el set

Durante la transmisión, ambos ingresaron a diferentes sectores del estudio para conversar con participantes, productores, mentores y parte del equipo técnico que hace posible el espectáculo.

Camarógrafos, asistentes de producción, jurados, mentores y concursantes se movían de un lado a otro en medio de un ambiente de expectativa y adrenalina, mientras el público llenaba el estudio.

“El set está lleno, la noche fue espectacular”, comentaron durante el recorrido.

Encuentros con artistas y mentores

En su recorrido también conversaron con varios protagonistas del programa, entre ellos el cantante Luis Vega y el mentor David Dionich, quienes compartieron impresiones sobre el inicio de la competencia y el nivel de los participantes.

Ambos destacaron la expectativa que genera el programa y el talento que se presentó en el escenario durante el primer casting en vivo.

Del backstage al streaming

Juliana e Ian también ingresaron al espacio de streaming del programa, donde conversaron con los presentadores digitales y vivieron en tiempo real los momentos más intensos de la transmisión.

El recorrido permitió mostrar al público todo lo que ocurre detrás del show, desde los preparativos de los concursantes hasta la dinámica del equipo técnico.

Una noche llena de emoción

Mientras tanto, en el escenario principal, la primera noche de casting en vivo dejó seis participantes clasificados en las sillas de la competencia.

Aunque por ahora pueden mantenerse en sus lugares, su permanencia no está completamente asegurada.

En los próximos programas podrían enfrentarse a un Duelo de Voces que pondrá en riesgo su continuidad en el reality.

La batalla musical apenas comienza y cada presentación podría cambiar el rumbo de la competencia.

