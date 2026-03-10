“Era un joven muy tranquilo”: Despiden a José Rodríguez, arrastrado por el río Piraí

La crecida repentina del río Piraí en la localidad de El Sombrerito, municipio de La Guardia, dejó como saldo la muerte de José Rodríguez Rocha, un hombre de 36 años.

La alerta naranja por crecidas en los ríos de Santa Cruz sigue vigente y las autoridades recomiendan extrema precaución a quienes viven cerca de las riberas.

El trágico hecho ocurrió el pasado sábado, cuando José se encontraba visitando a familiares junto a su madre. Al intentar cruzar el río, ambos fueron arrastrados por la corriente.

Su madre logró ser rescatada, mientras que José fue llevado por la fuerza del agua. Su cuerpo fue encontrado posteriormente a la altura del kilómetro 9 por el equipo de rescate de la Gobernación.

En el velatorio del Cementerio de las Misiones, vecinos y familiares comenzaron a llegar para despedir a José. Una vecina cercana a la familia compartió sus recuerdos del joven:

"Conocí a José desde niño. Era un joven muy tranquilo y siempre cuidaba mucho a su madre. Mis hijos eran amigos de los suyos cuando eran pequeños. Es una pérdida enorme para todos nosotros", comentó con evidente dolor.

Autoridades y especialistas insisten en la necesidad de evitar cruzar los ríos durante fenómenos conocidos en Santa Cruz como “turbiones”, que pueden elevar el nivel del agua de manera súbita y peligrosa.

