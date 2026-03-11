Bolivia rumbo a los ‘cielos abiertos’: El Gobierno alista reformas legales para atraer aerolíneas globales

El Gobierno nacional ha puesto en marcha un plan estratégico para consolidar la política de ‘cielos abiertos’, buscando una integración profunda con el mercado aeronáutico internacional. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó: “Nuestro país debe conectarse con el mundo; estamos trabajando en la modificación de dos leyes y un decreto para llevar adelante esta política”.

Esta iniciativa cuenta con la asistencia técnica de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) tras gestiones realizadas en Lima, Perú. El objetivo principal es superar el proteccionismo tradicional y habilitar las denominadas ‘libertades del aire’, que permiten el flujo constante de pasajeros y carga entre naciones.

El Ejecutivo ya tiene en la mira la implementación de la quinta libertad y, eventualmente, la novena libertad o cabotaje para vuelos domésticos. “Para llegar a las otras libertades tenemos que modificar las leyes para que lleguemos al famoso cabotaje; los países lo cuidan mucho para proteger a la línea estatal”, explicó Zamora.

La apertura ya ha generado el interés formal de operadoras internacionales como FlyBondi, Wingo, Tampa Cargo y la brasileña Absa. A esta lista se suma el anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre el próximo arribo de una aerolínea estatal de República Dominicana para competir en el país.

El mercado interno también verá transformaciones con la incursión de empresas bolivianas como Andina Airlines, Ibenor y Go Airlines.

Según el ministro, esta competencia obligará a la aerolínea bandera a evolucionar: “No vamos a dejar de lado a BoA, tiene que volverse competitiva”.

Se prevé que el paquete normativo sea presentado oficialmente junto al primer mandatario en un plazo estimado de 45 días. Con esta apertura, el Gobierno proyecta un incremento masivo de turistas y una mejora sustancial en el servicio y las tarifas para la población.

