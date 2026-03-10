El Tribunal Supremo Electoral (TSE) organiza una serie de debates entre candidatos a Alcaldías y Gobernaciones en el marco de las elecciones subnacionales, con el objetivo de que la población conozca sus propuestas y pueda emitir un voto informado. El debate será transmitido por Red Uno este miércoles a las 21:00 por señal abierta para toda Bolivia, además se difundirá en todas sus plataformas digitales.

Los encuentros se desarrollarán con postulantes de los nueve departamentos y de las 9 nueve ciudades capitales del país; los aspirantes expondrán sus planes de gobierno y responderán preguntas sobre sus proyectos y políticas públicas.

Este miércoles es el turno de los candidatos a las Gobernaciones, para ello esta tarde en simultáneo se realizarán los sorteos para ubicar y definir el orden de intervención de los postulantes.

Desde el organismo electoral señalaron que estos espacios buscan fortalecer la democracia y promover el acceso de la ciudadanía a información sobre las propuestas de quienes aspiran a ocupar cargos en los gobiernos departamentales y municipales.

Los debates permitirán contrastar ideas y planteamientos entre los candidatos, además de brindar a los votantes mayores elementos para evaluar sus programas y tomar una decisión informada en las urnas.

Mira la programación en Red Uno Play