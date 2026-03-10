El debate será transmitido a las 21:00 por señal abierta para toda Bolivia. Representantes de los partidos políticos definen hoy su ubicación y turnos.
10/03/2026 12:52
Escuchar esta nota
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) organiza una serie de debates entre candidatos a Alcaldías y Gobernaciones en el marco de las elecciones subnacionales, con el objetivo de que la población conozca sus propuestas y pueda emitir un voto informado. El debate será transmitido por Red Uno este miércoles a las 21:00 por señal abierta para toda Bolivia, además se difundirá en todas sus plataformas digitales.
Los encuentros se desarrollarán con postulantes de los nueve departamentos y de las 9 nueve ciudades capitales del país; los aspirantes expondrán sus planes de gobierno y responderán preguntas sobre sus proyectos y políticas públicas.
Este miércoles es el turno de los candidatos a las Gobernaciones, para ello esta tarde en simultáneo se realizarán los sorteos para ubicar y definir el orden de intervención de los postulantes.
Desde el organismo electoral señalaron que estos espacios buscan fortalecer la democracia y promover el acceso de la ciudadanía a información sobre las propuestas de quienes aspiran a ocupar cargos en los gobiernos departamentales y municipales.
Los debates permitirán contrastar ideas y planteamientos entre los candidatos, además de brindar a los votantes mayores elementos para evaluar sus programas y tomar una decisión informada en las urnas.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55