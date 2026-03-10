Tome previsiones este martes: se esperan lluvias y tormentas eléctricas en distintas ciudades

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que para este martes 10 de marzo se prevén tormentas eléctricas y lluvias en distintas regiones de Bolivia, de acuerdo con el pronóstico meteorológico difundido para la jornada.

Además del pronóstico diario, la institución emitió un aviso meteorológico de prioridad naranja por lluvias moderadas, temporalmente fuertes y tormentas eléctricas aisladas en algunas regiones del país.

Según el reporte oficial, el fenómeno podría afectar provincias de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Beni y La Paz.

El aviso meteorológico N.º 06/2026 estará vigente desde el martes 10 de marzo hasta el miércoles 11 de marzo, periodo en el que se prevé mayor intensidad de las precipitaciones en las zonas señaladas.

El nivel de amenaza naranja indica la presencia de fenómenos meteorológicos no habituales con cierto grado de peligro para las actividades cotidianas, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.

Pronóstico por regiones

En el Occidente del país se esperan cielos nubosos y tormentas eléctricas.

La Paz: tormenta eléctrica, temperaturas entre 8°C y 24°C , con baja probabilidad de lluvias.

El Alto: mínima de 4°C y máxima de 16°C , con condiciones similares a la sede de gobierno.

Oruro: cielo nuboso y temperaturas entre 6°C y 21°C , sin probabilidad de lluvias.

Potosí: tormenta eléctrica y temperaturas entre 5°C y 21°C, con baja probabilidad de precipitaciones.

En la región de los Valles, el Senamhi anticipa tormentas eléctricas durante la jornada.

Cochabamba: temperaturas entre 14°C y 25°C , con probabilidad de lluvias.

Sucre: valores entre 13°C y 22°C , con baja probabilidad de precipitaciones.

Tarija: temperaturas entre 14°C y 30°C, también con tormentas eléctricas previstas.



En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias y tormentas eléctricas.

Santa Cruz tendrá lluvia durante la jornada, con temperaturas entre 23°C y 28°C.

Trinidad prevé una jornada tormenta eléctrica, con una mínima de 24°C y una máxima de 30°C, con probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá lluvia y temperaturas entre 23°C y 29°C.

