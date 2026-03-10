Tras las declaraciones de Trump, el petróleo brent cae más del 6 % hasta los 92 dólares

El precio del barril de brent, tras dispararse en la víspera, cae en la apertura de este martes más del 6 %, hasta situarse en el entorno de los 92 dólares, en un contexto de fuerte volatilidad por la escalada bélica en Oriente Medio.

A las 7 horas de este martes (6.00 GMT), los contratos de futuros del brent de más próximo vencimiento caen el 6,53 % respecto al cierre del lunes, hasta esos 92,44 dólares el barril.

En la víspera, precio del petróleo, que llegó a dispararse casi un 29 %, hasta situarse cerca de los 120 dólares -máximos desde 2022-, cerró finalmente con un repunte del 6,76 % en el mercado de futuros de Londres.

Todo ello en una jornada volátil en la que el petróleo se disparó ante el creciente temor a una interrupción de suministro en el estrecho de Ormuz derivada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la escalada a otros países de la región.

No obstante, el crudo redujo drásticamente la subida después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera a última hora de la tarde de ayer en Estados Unidos que la guerra con Irán está "prácticamente terminada".

Además, Trump aseguró en una entrevista con CBS que está planeando "tomar el control" del estrecho de Ormuz. También, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que está en marcha una misión internacional de carácter "defensivo" para abrir progresivamente el paso estratégico.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por su sigla en inglés) cae este martes el 6,05 %, hasta 89,04 dólares el barril antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.

Mira la programación en Red Uno Play