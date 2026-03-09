Gobierno presentará paquete de leyes económicas después del 22 de marzo

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que el Gobierno alista un paquete de leyes económicas que será presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional después del 22 de marzo, como parte de la agenda destinada a fortalecer la economía del país.

Durante una conferencia de prensa, la autoridad explicó que las propuestas normativas se encuentran en elaboración en distintos ministerios y estarán orientadas a impulsar la estabilización y reconstrucción de la economía, además de fortalecer la relación económica con el exterior.

“El presidente ha anunciado que después del 22 vamos a presentar un paquete de leyes a la Asamblea. Se está trabajando en los distintos ministerios”, señaló Espinoza.

El ministro indicó que uno de los principales ejes de esta agenda será avanzar en la propuesta del modelo 50-50, considerada por el Gobierno como una prioridad en el proceso de reorganización económica y fiscal del país.

Asimismo, señaló que el paquete legislativo también buscará fortalecer la apertura de la economía boliviana al mundo, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones para la población.

Sin embargo, Espinoza aclaró que los detalles sobre las leyes específicas que integrarán el paquete serán anunciados oficialmente por el presidente Rodrigo Paz, una vez concluido el proceso electoral del 22 de marzo.

“No nos corresponde adelantarnos a los anuncios del presidente”, afirmó la autoridad.

El Gobierno prevé que estas iniciativas legislativas formen parte de una agenda económica prioritaria destinada a consolidar la estabilidad macroeconómica y promover nuevas oportunidades de crecimiento para el país.

