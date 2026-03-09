¿Ya cobraste? Se acerca la fecha límite para cobrar el Bono PEPE

Las autoridades reiteraron que el plazo para cobrar el Bono PEPE finaliza el 30 de abril, por lo que pidieron a las familias beneficiarias acudir a las entidades financieras habilitadas antes de la fecha límite para no perder el beneficio.

El bono está destinado a los padres, madres o tutores de estudiantes que recibieron el Bono Juancito Pinto en 2025, y el sistema verifica automáticamente esta condición para autorizar el pago.

Documentos necesarios para cobrar

Para realizar el cobro, el beneficiario debe presentar los siguientes documentos en ventanilla:

Cédula de Identidad vigente del padre, madre o tutor registrado.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Carnet de sufragio, requisito solicitado tras las últimas elecciones.

Las autoridades recomendaron verificar con anticipación la vigencia del carnet de identidad, ya que si el documento está vencido el pago podría ser rechazado en ventanilla.

Sistema de turnos para evitar filas

Para organizar la atención en las entidades financieras, el cobro se realiza según la fecha de nacimiento del titular, un sistema de turnos que busca reducir filas y agilizar la entrega del beneficio.

Además, se recordó que el trámite es personal, por lo que debe ser realizado únicamente por el padre, madre o tutor legal registrado.

Las autoridades insistieron en que no se debe esperar hasta el último momento, ya que el beneficio económico solo podrá cobrarse hasta el 30 de abril en cualquier entidad financiera autorizada del país.

