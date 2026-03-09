El precio internacional del petróleo inició este lunes 9 de marzo con fuertes subidas y volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril, impulsado por la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente.

Según la plataforma digital, tradingeconomics.com, el crudo de referencia europea, Brent Crude Oil, llegó a cotizar por encima de los 104 dólares por barril, su nivel más alto desde mediados de 2022.

Por su parte, el petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) registró un incremento cercano al 11% en la jornada, superando los 101 dólares por barril.

Una semana de fuertes aumentos

La subida del petróleo no se limita a la jornada de hoy.

En los últimos días, el precio del crudo ha experimentado un aumento acelerado:

El petróleo acumula un alza de aproximadamente 27,8% en la última semana .

Desde el inicio de los ataques en Medio Oriente, el barril se ha encarecido cerca de un 44%.

Este repunte ha encendido las alarmas en los mercados internacionales ante la posibilidad de una nueva crisis energética global.

La tensión geopolítica impulsa el precio del crudo

El aumento del petróleo está directamente vinculado a la escalada del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

Los analistas consideran que la posibilidad de un acuerdo rápido para frenar las hostilidades se ha debilitado en los últimos días, lo que mantiene la incertidumbre en los mercados energéticos.

Además, recientes ataques contra infraestructuras petroleras en el Golfo Pérsico han elevado el riesgo de interrupciones en el suministro mundial de crudo.

Riesgo de impacto global

La situación también ha generado preocupación en países productores de petróleo de la región.

Según reportes internacionales, algunos Estados del Golfo han tenido que detener parcialmente su producción debido a los riesgos de seguridad.

En paralelo, el gobierno de Arabia Saudita enfrenta crecientes tensiones en el contexto regional, mientras Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó a parte de su personal diplomático abandonar el país por motivos de seguridad.

Impacto en los mercados financieros

El aumento del precio del petróleo también ha impactado a los mercados bursátiles.

El índice IBEX 35 acumula una caída cercana al 7% en las últimas cinco sesiones, su peor desempeño semanal desde el inicio de la Invasión rusa de Ucrania.

Los inversionistas temen que la escalada del conflicto pueda provocar inflación energética, presión sobre los precios del combustible y desaceleración económica global.

