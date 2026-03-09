TEMAS DE HOY:
Economía

Gobierno analiza cambiar leyes para abrir los cielos de Bolivia ante interés de nuevas aerolíneas

Desde el Gobierno han manifestado el interés de empresas externas en ingresar a Bolivia para reforzar el servicio del transporte aéreo en Bolivia.

Miguel Ángel Roca Villamontes

09/03/2026 10:04

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que varias aerolíneas internacionales manifestaron su interés en ingresar al mercado boliviano una vez que se concrete la apertura de los cielos en el país. La autoridad adelantó que el Gobierno analiza modificaciones normativas para facilitar el ingreso de nuevas compañías aéreas y mejorar el servicio para la población.

Zamora explicó que durante una reunión en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), realizada en Perú, abordó el tema de la política de cielos abiertos, iniciativa que requiere ajustes en la normativa vigente.

“Estuve en Perú, en la OACI, viendo el tema de cielos abiertos, que requieren normativas. El Gobierno está trabajando para abrir los cielos en Bolivia. Estoy trabajando en el cambio de dos leyes, en un decreto y la idea es abrir nuestros cielos para que vengan más aerolíneas y tengamos mayor conectividad”, señaló la autoridad.

La autoridad, que actualmente se encuentra en Cobija, expresó además su preocupación por la limitada conectividad aérea del departamento de Pando, que actualmente cuenta solo con la ruta Cobija–La Paz.

En ese contexto, indicó que la flota de Boliviana de Aviación (BoA), pese a la recuperación de algunas aeronaves, no es suficiente para ampliar las rutas en esa región del país.

Lo que tenemos que hacer es permitir el ingreso de otras empresas que puedan brindar un mejor servicio a Cobija. Hay empresas interesadas y como Gobierno vamos a ayudarlas con los permisos para que puedan operar”, sostuvo.

Finalmente, Zamora señaló que, además del interés de aerolíneas extranjeras, el Ejecutivo también espera que empresarios bolivianos puedan invertir en el sector para fortalecer la cobertura aérea nacional.

 

 

