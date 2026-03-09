La Agencia Boliviana Espacial (ABE) seleccionó a seis profesionales bolivianos para acceder al Programa de Becas ABE – Maestría Satelital, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades tecnológicas del país y promover el desarrollo científico en áreas estratégicas.

La selección se realizó mediante un proceso técnico y académico basado en el mérito y la excelencia profesional, con el objetivo de formar especialistas que puedan aportar al crecimiento del sector espacial en Bolivia.

Las becas permitirán a los beneficiarios realizar maestrías completas en Beijing, en China, país que mantiene cooperación con Bolivia en el ámbito del desarrollo satelital.

Los profesionales seleccionados podrán especializarse en tres áreas clave de la tecnología espacial:

Observación de la Tierra: análisis de datos satelitales aplicados a agricultura, clima y geografía.

Proyectos espaciales: gestión, diseño y desarrollo de misiones fuera de la atmósfera.

Sistemas de navegación y microsatélites: tecnologías aplicadas a telecomunicaciones y posicionamiento global.

La convocatoria estuvo dirigida a profesionales con formación en ingeniería electrónica, telecomunicaciones, física o ciencias puras, además de otros requisitos como ser boliviano de nacimiento y tener hasta 35 años al momento de la postulación.

Desde la Agencia Boliviana Espacial destacaron que la publicación de los resultados busca garantizar transparencia en el proceso y reconocieron el compromiso de todos los postulantes con el desarrollo tecnológico del país.

Mira la programación en Red Uno Play