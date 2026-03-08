TEMAS DE HOY:
Ciencia y tecnología

Conozca a detalle los planes para conectarse a Starlink en Bolivia

Starlink inicia oficialmente sus operaciones en Bolivia, ofreciendo internet satelital de alta velocidad para hogares, empresas y zonas rurales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/03/2026 7:50

Bolivia

La conectividad en Bolivia da un gran salto con la llegada oficial de Starlink, el servicio de internet satelital de alta velocidad de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Gracias a esta tecnología, ahora es posible acceder a internet incluso en comunidades rurales o en zonas de difícil acceso, donde antes resultaba casi imposible.

Tanto el Gobierno boliviano como Starlink confirmaron la disponibilidad del servicio en el país. En la web oficial de la compañía, Bolivia ya figura dentro del mapa de cobertura, junto con los planes y precios actualizados.

¿Qué se necesita para acceder a Starlink?

Para conectarse al servicio, los usuarios deben adquirir el Kit Starlink, que incluye:

  • Antena satelital

  • Fuente de energía eléctrica

  • Equipo listo para instalación fija

Importante: el router no está incluido y debe comprarse por separado. Según Starlink, los equipos están diseñados para una vida útil de hasta 10 años y cuentan con garantía de tres años, especialmente en la versión Starlink Performance, pensada para uso empresarial.

Planes residenciales

Starlink ofrece diferentes opciones según el tipo de uso:

  • Residencial: Bs 531 al mes

  • Residencial Lite: Bs 400 al mes

Estos planes están pensados para hogares que buscan conectividad confiable para educación virtual, entretenimiento y trabajo remoto.

Planes itinerantes

Para quienes necesitan movilidad y conexión temporal en distintos lugares:

  • Itinerante 100 GB: Bs 361 al mes

  • Itinerante ilimitado: Bs 957 al mes

Planes empresariales

Starlink ofrece opciones para empresas con distintas prioridades y volúmenes de datos:

Prioridad local:

  • 50 GB: Bs 425

  • 500 GB: Bs 1.085

  • 1 TB: Bs 1.910

  • 2 TB: Bs 3.560

Prioridad global:

  • 50 GB: Bs 3.200

  • 500 GB: Bs 8.400

  • 1 TB: Bs 14.900

  • 2 TB: Bs 27.900

Estos planes están diseñados para cubrir necesidades de conectividad empresarial, comercio electrónico, teletrabajo y operaciones en zonas remotas.

Velocidad de conexión

Starlink promete un servicio de alta velocidad, ideal para diversas actividades digitales:

  • Velocidad de descarga: entre 135 y 310 Mb/s

  • Velocidad de carga: entre 20 y 44 Mb/s

Con esta tecnología, Bolivia se suma a los países que cuentan con un internet satelital confiable, acercando la conectividad a comunidades que antes estaban desconectadas.

