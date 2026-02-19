Starlink en tu bolsillo: ¿Qué celulares pueden conectarse y cómo activarlo?

La era de depender exclusivamente de torres terrestres está llegando a su fin. Gracias a la tecnología Direct-to-Cell de SpaceX, los satélites de Starlink ahora funcionan como "torres celulares flotantes" en órbita baja, permitiendo que los smartphones se conecten directamente al espacio sin necesidad de antenas especiales o kits de WiFi.

Esta revolución, que ya opera en países como Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, permite enviar mensajes de texto (SMS), compartir la ubicación y acceder a servicios de emergencia en zonas donde la señal tradicional es inexistente.

¿Qué celulares son compatibles?

No todos los equipos pueden realizar este "salto" hacia las estrellas. El requisito técnico fundamental es contar con un hardware compatible con los estándares de redes no terrestres (NTN) y módems avanzados como los Snapdragon X75/X80.

Aquí los modelos validados hasta el momento:

iPhone: Modelos iPhone 14 y versiones posteriores que cuenten con iOS 18 o superior.

Google Pixel: Desde el Pixel 9 en adelante, con Android 15 o superior.

Samsung Galaxy: Serie S21 y posteriores; también los plegables Z Flip/Fold 3 en adelante, siempre que tengan One UI 6.1 o superior.

Otras marcas: Equipos recientes de Motorola, Honor, Vivo, Oppo, Redmi y Xiaomi que cumplan con el estándar técnico 3GPP Release 17+.

Guía paso a paso: Cómo activar la conectividad

Si tu operadora local tiene un acuerdo con SpaceX (como sucede con T-Mobile en EE. UU. o Rogers en Canadá), la conexión suele ser automática cuando pierdes la cobertura terrestre. Sin embargo, aquí te explicamos cómo asegurarte de que la función esté lista:

En iPhone (iOS 18+)

Ingresa a Ajustes > Satelital y activa la función. También puedes ir a Ajustes > Apps > Mensajes > Opciones satelitales. Desde el Centro de Control, mantén presionado el ícono de datos móviles y selecciona Satelital. Tip: Existe una opción de demostración en el menú para practicar cómo alinear el teléfono con el satélite.

En Android (Android 15)

Ve a Ajustes > Conexiones > Redes móviles > Conectividad satelital. O bien, sigue la ruta Ajustes > Red e Internet > Comunicación de emergencia > Satélite. En caso de urgencia, mantén presionado el botón de encendido y selecciona Comunicación satelital en el menú de emergencia.

¿En qué se diferencia de la función de Apple?

Es importante no confundir el servicio de Starlink con el Emergency SOS de Apple. Mientras que la solución de Apple es exclusiva para emergencias y gratuita por tiempo limitado, Starlink Direct-to-Cell aspira a ser un servicio de comunicación más completo que próximamente incluirá llamadas de voz y datos móviles.

Dato Clave: Esta tecnología no requiere instalar aplicaciones adicionales; tu teléfono de siempre simplemente detectará la red satelital como si fuera una torre de telefonía más.

