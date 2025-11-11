Representantes de Starlink ya están en Bolivia para apoyar conexión digital, según EE.UU.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, anunció este lunes que su país está dispuesto a apoyar al Gobierno de Bolivia en las negociaciones con la empresa Starlink, con el objetivo de mejorar la conectividad digital en el territorio nacional. La autoridad destacó que esta cooperación forma parte de un “renacimiento” en las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Landau explicó que Estados Unidos ve una oportunidad para reconstruir los lazos diplomáticos con Bolivia luego de un periodo prolongado de distanciamiento.

“Tenemos una relación muy tradicional de hace más de un siglo con Bolivia, pero en estos últimos 20 años fue una relación bastante mínima. Creo que hay mucho que podemos hacer juntos”, señaló.

Respecto al ámbito digital, Landau aseguró que él mismo transmitió al presidente boliviano la disposición de Washington para acompañar las gestiones con Starlink.

“Durante mi visita a Bolivia tuve la oportunidad de reunirme con la representante de Starlink, y sé que ya hay delegados de la empresa en el país para apoyar la conexión digital”, declaró.

El subsecretario señaló que el proceso no será sencillo debido a las condiciones heredadas. “No es nada fácil después de 20 años de un modelo económico fracasado saber desde dónde se está comenzando”, expresó, añadiendo que el nuevo Gobierno revisa actualmente las carpetas administrativas recibidas para definir los primeros pasos en conectividad y modernización.

Landau aseguró que Estados Unidos considera clave la estabilidad de Bolivia para la región. “Para todo el hemisferio nos conviene tener a una Bolivia democrática y próspera entre nuestras repúblicas hermanas”, sostuvo. También afirmó que, en su criterio, “el socialismo del siglo XXI está muerto en Bolivia”, en referencia al cambio de gobierno.

Mira la programación en Red Uno Play