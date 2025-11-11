¡Terrible! Trabajador muere tras caer de una construcción en la zona de los Ferreteros en Santa Cruz

Un trabajador de aproximadamente 35 años perdió la vida este lunes por la noche luego de caer desde una construcción ubicada en la zona de los Ferreteros, en inmediaciones de la avenida Brasil y el Tercer Anillo de Santa Cruz. Testigos indicaron que la víctima realizaba labores a gran altura cuando ocurrió el trágico accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador se encontraba desempeñando sus funciones cuando, por motivos aún desconocidos, cayó desde la estructura en construcción. Sus compañeros fueron los primeros en alertar sobre el hecho y en intentar auxiliarlo.

Familiares del fallecido llegaron al lugar poco después, visiblemente afectados, y aguardan la presencia de las autoridades policiales para conocer las circunstancias exactas del accidente.

La trágica caída generó consternación, esperan que se determine si existió o no negligencia por parte de los encargados de la construcción.

