ABC informa riesgo por caída de rocas en carretera a los Valles cruceños

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Santa Cruz informó sobre un nuevo punto de deslizamiento de rocas de gran magnitud en la carretera que conecta a Santa Cruz de la Sierra con los Valles cruceños.

De acuerdo con el reporte oficial, el deslizamiento se produjo en la Red Vial Fundamental, tramo SC08, subtramo Cuevas–Bermejo, sector La Negra, a la altura de la progresiva 416+600, como consecuencia del humedecimiento de los taludes.

Tránsito con restricciones

La ABC informó que maquinaria pesada y personal técnico fueron movilizados al lugar para atender la contingencia, señalizar el área y realizar trabajos de limpieza. Mientras se ejecutan estas labores, la transitabilidad será habilitada por un solo carril.

Asimismo, se recomendó a los usuarios extremar precauciones, respetar la señalización y evitar circular en horarios nocturnos, debido a la posibilidad de nuevos desprendimientos.

Las autoridades no descartan que las condiciones climáticas continúen afectando la estabilidad del terreno en esta ruta estratégica.

Accidente en la ruta a los Valles cruceños

Al finalizar la tarde del pasado viernes, una vagoneta con seis ocupantes fue alcanzada por una roca mientras transitaba por la carretera a los Valles cruceños, en el tramo comprendido entre Bermejo y Angostura.

El desprendimiento ocurrió de manera repentina en una zona considerada de alto riesgo durante la temporada de lluvias, generando momentos de pánico y daños materiales de consideración.

