Santa Cruz se perfila como destino clave para el feriado de Carnaval con su oferta en siete macrorregiones

Bolivia se alista para celebrar el Carnaval, uno de los feriados más largos del año, y el departamento de Santa Cruz se posiciona como uno de los principales destinos internos gracias a su variada oferta turística que combina naturaleza, cultura, aventura y gastronomía.

La propuesta turística cruceña se organiza en siete macrorregiones: Santa Cruz Metrópoli, Valles Cruceños, la Chiquitanía, el Sudeste Chiquitano y Pantanal, el Chaco Cruceño, las Misiones Franciscanas de Guarayos y el Norte Integrado.

Estas son algunas de las alternativas para disfrutar durante el Carnaval:

Santa Cruz Metrópoli

La Catedral de Santa Cruz. Foto Marca Santa Cruz

Lomas de Arena. Foto: Marca Santa Cruz

Para quienes prefieren paseos cortos, la capital cruceña ofrece recorridos por la Plaza 24 de Septiembre, la Catedral, Manzana Uno y el Parque Urbano. A pocos kilómetros también se encuentran opciones como Cotoca, Lomas de Arena, Porongo y el Jardín Botánico.

La gastronomía típica de Cotoca. Foto: Marca Santa Cruz

Puente peatonal en El Torno. Marca Santa Cruz

Valles Cruceños

El Fuerte de Samaipata. Foto Marca Santa Cruz

Si la opción es un Carnaval cargado de cultura, tradición y folclore, destacan destinos como Vallegrande, además de Samaipata y el Refugio Los Volcanes.

Mirada panorámica de Vallegrande. Foto Marca Santa Cruz

Personas realizando una fogata en La Pajcha-Samaipata. Foto Marca Santa Cruz

La Chiquitanía

Parque Santa Cruz la Vieja. Foto Marca Santa Cruz

San José de Chiquitos se ha consolidado como uno de los destinos favoritos en los últimos años. Además de su propuesta cultural, permite recorrer el circuito de las Misiones Jesuíticas, el Parque Santa Cruz la Vieja y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.

Museo Santa Cruz la Vieja en San José de Chiquitos. Foto Marca Santa Cruz

Vista panorámica de San José de Chiquitos. Foto Marca Santa Cruz

Sudeste Chiquitano y Pantanal

Vista panorámica hacia el santuario de Chochis. Foto Marca Santa Cruz

Para los amantes de la aventura y los paisajes naturales, figuran destinos como Roboré, Chochís, Aguas Calientes, Santiago de Chiquitos y el Valle de Tucabaca.

Aguas Calientes. Foto Marca Santa Cruz

San Javier. Foto Marca Santa Cruz

Las Pozas de Santiago de Chiquitos. Foto Marca Santa Cruz

Foto nocturna en Chochis. Foto Marca Santa Cruz

Chaco Cruceño

El Carnaval de Cuevo es una de las celebraciones tradicionales que atrae a visitantes en esta región.

Fiesta en Cuevo. Foto Marca Santa Cruz

Fiesta en Cuevo. Foto Marca Santa Cruz

Misiones Franciscanas de Guarayos

Telares de Guarayos. Marca Santa Cruz

El ecoturismo es uno de los principales atractivos en localidades como Yotaú, Urubichá y Ascensión de Guarayos.

Norte Integrado

Iglesia de Buena Vista. Foto Marca Santa Cruz

El agroturismo se destaca en municipios como Okinawa, Warnes, Buena Vista y Buen Retiro, que combinan producción agrícola con experiencias turísticas.

Estado de los caminos

Para estas fiestas, el Servicio departamental del Caminos (Sedcam) confirmó que todas las vías departamentales se encuentran 100% transitables en Santa Cruz.

Sin embargo, piden a la población que en estas fiestas tiene previsto dirigirse hacia los Valles Cruceños que tomen precaución ante la presencia de cierta inestabilidad en algunos tramos, debido a la geología del lugar.

El Sedcam confirmó que están trabajando de forma coordinada con la Administradora Boliviana de Carretera (ABC) para poner a disposición maquinarias en el lugar ante cualquier eventualidad que pueda suscitarse.

