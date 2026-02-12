Santa Cruz se perfila como destino clave para el feriado de Carnaval con su oferta en siete macrorregiones

Desde la majestuosidad de la Chiquitanía hasta el aire puro de los Valles, el departamento ofrece opciones para todos los gustos. Vallegrande y San José de Chiquitos lideran la preferencia de los turistas que buscan folclore y patrimonio.
12/02/2026 16:29
Escuchar esta nota
Bolivia se alista para celebrar el Carnaval, uno de los feriados más largos del año, y el departamento de Santa Cruz se posiciona como uno de los principales destinos internos gracias a su variada oferta turística que combina naturaleza, cultura, aventura y gastronomía.
La propuesta turística cruceña se organiza en siete macrorregiones: Santa Cruz Metrópoli, Valles Cruceños, la Chiquitanía, el Sudeste Chiquitano y Pantanal, el Chaco Cruceño, las Misiones Franciscanas de Guarayos y el Norte Integrado.
Estas son algunas de las alternativas para disfrutar durante el Carnaval:
Santa Cruz Metrópoli
Para quienes prefieren paseos cortos, la capital cruceña ofrece recorridos por la Plaza 24 de Septiembre, la Catedral, Manzana Uno y el Parque Urbano. A pocos kilómetros también se encuentran opciones como Cotoca, Lomas de Arena, Porongo y el Jardín Botánico.
Valles Cruceños
Si la opción es un Carnaval cargado de cultura, tradición y folclore, destacan destinos como Vallegrande, además de Samaipata y el Refugio Los Volcanes.
La Chiquitanía
San José de Chiquitos se ha consolidado como uno de los destinos favoritos en los últimos años. Además de su propuesta cultural, permite recorrer el circuito de las Misiones Jesuíticas, el Parque Santa Cruz la Vieja y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.
Sudeste Chiquitano y Pantanal
Para los amantes de la aventura y los paisajes naturales, figuran destinos como Roboré, Chochís, Aguas Calientes, Santiago de Chiquitos y el Valle de Tucabaca.
Chaco Cruceño
El Carnaval de Cuevo es una de las celebraciones tradicionales que atrae a visitantes en esta región.
Misiones Franciscanas de Guarayos
El ecoturismo es uno de los principales atractivos en localidades como Yotaú, Urubichá y Ascensión de Guarayos.
Norte Integrado
El agroturismo se destaca en municipios como Okinawa, Warnes, Buena Vista y Buen Retiro, que combinan producción agrícola con experiencias turísticas.
Estado de los caminos
Para estas fiestas, el Servicio departamental del Caminos (Sedcam) confirmó que todas las vías departamentales se encuentran 100% transitables en Santa Cruz.
Sin embargo, piden a la población que en estas fiestas tiene previsto dirigirse hacia los Valles Cruceños que tomen precaución ante la presencia de cierta inestabilidad en algunos tramos, debido a la geología del lugar.
El Sedcam confirmó que están trabajando de forma coordinada con la Administradora Boliviana de Carretera (ABC) para poner a disposición maquinarias en el lugar ante cualquier eventualidad que pueda suscitarse.
Mira la programación en Red Uno Play
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00