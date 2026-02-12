Paranaense-Santos: Miguelito arranca de titular y Neymar no fue convocado

El futbolista boliviano Miguel Terceros será titular en Santos para el partido de visitante ante Athletico Paranaense, por la tercera fecha del Brasileirao, Serie A de Brasil.

El director técnico Juan Pablo Vojvoda vuelve a darle confianza a ‘Miguelito’. El atacante nacional será uno de los encargados de comandar el ataque del ‘Peixe’ en busca de un resultado positivo en un reducto siempre complicado.

La prensa brasileña había destacado para esta jornada el regreso de Neymar al campo de juego con el Santos, pero la decisión del técnico Vojvoda fue la de no incluirlo, y no fue ni convocado para este partido, por lo que sigue poniéndose en forma para su retorno después de su lesión.

Santos intentará conseguir su primera victoria en el torneo. En su debut cayó 4-2 ante Chapecoense y, en su segundo encuentro, igualó 1-1 frente a São Paulo. Ahora buscará sumar de a tres en condición de visitante.

