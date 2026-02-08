Miguelito será titular ante Noroeste y Vojvoda lo ratifica desde el arranque

Miguelito tendrá una nueva oportunidad desde el inicio en el Campeonato Paulista. El mediocampista boliviano fue elegido por el entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda para ser titular en el duelo frente a Noroeste, correspondiente a la séptima jornada del torneo estadual.

El futbolista formará parte del equipo desde el primer minuto y contará con socios de peso en ofensiva, ya que compartirá la delantera con Rony y Gabriel Barboza, más conocido como Gabigol.

Onceno titular de Santos para enfrentar a Noroeste por el campeonato Paulista. Foto: Santos de Brasil.

La presencia de Miguelito en el once confirma la confianza del cuerpo técnico, que lo considera una pieza importante para un encuentro en el que su equipo necesita sumar y recuperar terreno en la tabla, con el objetivo de acercarse a los primeros puestos.

El partido está programado para las 15:00 y se disputará en el estadio Alfredo Castilho, en la ciudad de Bauru.

