Choferes piden reunión al Gobierno por seguro ante daños por gasolina 

Choferes de La Paz pidieron al Gobierno una reunión para conocer los alcances del seguro que se activará para cubrir daños ocasionados por el uso de gasolina denominada “desestabilizada”, el cual operará a través de talleres autorizados y entrará en vigencia la próxima semana.

Una de las dudas que surge del gremio, es ¿qué va a pasar con los choferes que ya erogaron recursos para la reparación de sus motorizados?, tomando en cuenta que para acceder al seguro se debe cumplir previamente un procedimiento técnico especializado que permitirá determinar si el daño fue originado por la gasolina.

“En La Paz estamos hablando de más de 2.000 vehículos afectados, ¿cómo los van a resarcir a los que ya fueron arreglados? Ese es el problema de fondo, el Gobierno debería reunirse con ejecutivos de la Confederación de Choferes de Bolivia y representantes departamentales del sector, tiene que haber un consenso”, señaló Mario Silva, representante de transportistas.

Desde el Ministerio de Hidrocarburos explicaron que la cobertura no implica la entrega de dinero en efectivo a los afectados, sino que opera mediante talleres autorizados que realizarán directamente las reparaciones necesarias.

De igual manera, exhortaron a la población a acudir con tranquilidad a las estaciones de servicio, asegurando que la gasolina que actualmente se comercializa es de buena calidad y no generará daños en los motorizados.



