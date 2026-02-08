El Barcelona anunció oficialmente su desvinculación del proyecto de la Superliga europea, según informó este sábado en un comunicado remitido a la European Super League Company y a los clubes que formaban parte de la iniciativa.

El club catalán no ofreció detalles adicionales sobre los motivos de la decisión, pero con este paso deja al Real Madrid como único impulsor activo del proyecto, liderado por su presidente, Florentino Pérez.

Un alejamiento progresivo del proyecto

La salida del Barcelona se produce tras meses de distanciamiento respecto a la Superliga. En octubre pasado, su presidente, Joan Laporta, asistió en Roma a una reunión de la entonces Asociación Europea de Clubes (ECA), con el objetivo de normalizar relaciones con la UEFA y reintegrarse en las estructuras del fútbol europeo.

Desde el inicio de la temporada 2025-26, Laporta también había intentado tender puentes entre la UEFA y la Superliga para buscar un posible acuerdo. Este sábado, el club dio por cerrada definitivamente esa etapa.

El origen y el colapso de la Superliga

La Superliga fue anunciada el 18 de abril de 2021 por doce clubes fundadores, entre ellos Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, además de equipos italianos e ingleses.

El proyecto preveía una competición con hasta 20 equipos y prometía ingresos anuales cercanos a los 400 millones de euros, argumentando la necesidad de responder a la fragilidad económica del fútbol europeo tras la pandemia.

Desde su anuncio, la iniciativa recibió el rechazo frontal de la UEFA, las federaciones, las ligas nacionales y la ECA. Las protestas de los aficionados precipitaron la retirada de los seis clubes ingleses, seguidos por Atlético de Madrid, Milan e Inter.

Batalla legal y última etapa

En junio de 2023, la Juventus comunicó su salida del proyecto. Meses después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló que las normas de la FIFA y la UEFA sobre la autorización previa de competiciones vulneraban el Derecho comunitario, aunque precisó que la Superliga no debía ser autorizada automáticamente.

El penúltimo gesto del Barcelona se produjo a comienzos de octubre, cuando Laporta se ofreció como mediador entre la UEFA y la Superliga durante la asamblea de la ECA —ahora EFC— celebrada en Roma.

Con la decisión anunciada este sábado, casi cinco años después del nacimiento del proyecto, el Real Madrid queda como el único club que mantiene viva la Superliga.

