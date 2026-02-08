El delantero argentino Braian Guillé, de 28 años, surgido de Racing y actualmente en Olimpo de Bahía Blanca, se encuentra en el radar de la selección boliviana como una alternativa para reforzar el ataque de la Verde de cara al repechaje rumbo al Mundial 2026.

La información fue confirmada por el director técnico Óscar Villegas, quien reconoció que ya existieron contactos con el futbolista. “Iniciamos conversaciones”, declaró el entrenador en diálogo con TyC Sports, al explicar la búsqueda de opciones ante la falta de gol: Bolivia anotó apenas un tanto en sus últimos seis partidos.

Según el mismo reporte, la Verde apunta a contar con Guillé para el duelo decisivo ante Surinam, programado para el 26 de marzo en México, en un contexto donde el seleccionado atraviesa una crisis ofensiva.

Guillé tuvo un paso por la Selección Argentina Sub-20, donde compartió plantel con Lautaro Martínez, y debutó en Primera en 2015 con Racing en un clásico frente a Independiente. Posteriormente continuó su carrera en clubes como Santamarina de Tandil y Brown de Adrogué, donde fue figura en la eliminación de Independiente en la Copa Argentina 2018.

Tras pasar por Defensores de Belgrano, logró reconstruir su carrera en Olimpo, lo que le permitió regresar a Primera División con Atlético Tucumán y luego con Deportivo Riestra, equipo en el que marcó dos goles en la última temporada. Actualmente se prepara para disputar el Federal A, aunque con la posibilidad abierta de representar a Bolivia.

El propio Guillé se refirió al interés como una “experiencia hermosa de vivir”, mientras su nombre aparece como una opción para la Verde en el tramo decisivo de las Eliminatorias.

