Senado sanciona ley que prohíbe la salida del país a autoridades salientes por seis meses

En una sesión ordinaria virtual instalada a las 17:15 de este sábado, la Cámara de Senadores sancionó por unanimidad la Ley que amplía de tres a seis meses el periodo de permanencia obligatoria en Bolivia para las autoridades que finalizan sus funciones. La normativa modifica la Ley N° 1352 y surge como una medida para fortalecer los mecanismos de control y garantizar una transición administrativa transparente.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Senadores cámara revisora, queda sancionada la presente Ley y será remitida al Órgano Ejecutivo para sus fines constitucionales”, afirmó el presidente de la Cámara Alta, Diego Ávila.

Tratamiento de urgencia

Debido a que el plazo vigente vencía este domingo 8 de febrero, la Cámara Alta trató el proyecto con carácter de urgencia para evitar vacíos legales. Al ser el Senado la instancia revisora de la norma remitida originalmente por la Cámara de Diputados, el documento fue despachado de forma inmediata, según informa un reporte institucional del Senado.

Aprobación total: La ley fue aprobada en sus dos estaciones, en grande y en detalle.

Remisión: Tras la sanción, el texto será remitido al Órgano Ejecutivo para su respectiva promulgación y fines constitucionales.

Autoridad: "Queda sancionada la presente Ley", afirmó Diego Ávila, presidente de la Cámara de Senadores, al concluir la votación.

Sesión virtual de este sábado. Foto: Prensa Senado.

Alcance de la medida

La nueva disposición establece que todas las autoridades que concluyan su mandato deberán permanecer en el país por un semestre completo. Esta ampliación del marco vigente busca asegurar que los servidores públicos salientes estén disponibles para rendir cuentas o responder ante cualquier proceso de fiscalización tras el cierre de su gestión.

