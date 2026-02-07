Todo listo para la coronación de Camila I como Reina del Carnaval Cruceño 2026

El Salón Guarayos de Fexpocruz ya está completamente preparado para recibir una de las noches más esperadas del calendario carnavalero: la coronación de Camila I como Reina del Carnaval Cruceño 2026. La velada promete emoción, espectáculo y una puesta en escena a la altura de la soberana.

El ballet Mitahori será el encargado de llenar el escenario de ritmo, color, cultura y tradición, aportando un despliegue artístico que realzará cada momento de la ceremonia. La producción anuncia una noche cargada de sorpresas, con cuadros coreográficos y una escenografía pensada para deslumbrar al público.

“Esta es la gran noche, la coronación de Camila, lo que tanto hemos esperado y hemos luchado nosotros los testarudos. Así que estamos felices”, expresó uno de los integrantes de la comparsa, destacando el trabajo y la dedicación invertidos durante los últimos años.

Por su parte, la comparsa coronadora Testarudos afina los últimos detalles para sorprender a la población con un show que refleje la esencia y la alegría del Carnaval Cruceño, reafirmando el compromiso de mantener viva esta fiesta grande de los cruceños.

La coronación está prevista para las 21:00 horas en el salón Guarayos de Fexpocruz.

Todo está listo para que Camila I reciba la corona y marque el inicio oficial de una nueva historia en el Carnaval Cruceño 2026.

Mira la programación en Red Uno Play