En helicóptero y con uniforme de bombero: así disfrutó Camila I del 'Buri Carnavalero'

La Reina del Carnaval 2026, Camila I, vivió una antesala inolvidable rumbo a su esperada coronación. En un ingreso que dejó sin aliento a los presentes, la soberana aterrizó en helicóptero en el 'Buri Carnavalero', desatando la euforia y los aplausos del público.

La llegada aérea marcó el tono de una jornada cargada de emoción y simbolismo. Camila I fue recibida por los Bomberos, a quienes rindió homenaje luciendo uno de sus uniformes sobre el escenario, gesto que fue aplaudido por los asistentes.

unto a sus coronadores, los Testarudos, la reina compartió una tarde diferente, llena de alegría y color, a pocas horas de su gran noche.

Radiante y visiblemente emocionada, Camila I expresó su felicidad por estar viviendo uno de los momentos más importantes de su reinado.

La coronación contará con la participación de comparsas, artistas invitados y una serie de sorpresas especialmente preparadas para el público, prometiendo una velada llena de brillo, música y tradición.

Santa Cruz ya vibra al ritmo del Carnaval 2026, y Camila I está lista para brillar como su máxima soberana.

