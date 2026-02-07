TEMAS DE HOY:
choque de cisterna Felcn Pareja atracada

27ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

En helicóptero y con uniforme de bombero: así disfrutó Camila I del 'Buri Carnavalero'

Con emoción y alegría, la Reina del Carnaval 2026 vivió una antesala a su coronación inolvidable junto a los Testarudos,

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/02/2026 19:46

Camila I junto a los Testarudos Foto: Ventura Mall
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Reina del Carnaval 2026, Camila I, vivió una antesala inolvidable rumbo a su esperada coronación. En un ingreso que dejó sin aliento a los presentes, la soberana aterrizó en helicóptero  en el 'Buri Carnavalero', desatando la euforia y los aplausos del público.

La llegada aérea marcó el tono de una jornada cargada de emoción y simbolismo. Camila I fue recibida por los Bomberos, a quienes rindió homenaje luciendo uno de sus uniformes sobre el escenario, gesto que fue aplaudido por los asistentes. 

unto a sus coronadores, los Testarudos, la reina compartió una tarde diferente, llena de alegría y color, a pocas horas de su gran noche.

Radiante y visiblemente emocionada, Camila I expresó su felicidad por estar viviendo uno de los momentos más importantes de su reinado. 

La coronación contará con la participación de comparsas, artistas invitados y una serie de sorpresas especialmente preparadas para el público, prometiendo una velada llena de brillo, música y tradición.

Santa Cruz ya vibra al ritmo del Carnaval 2026, y Camila I está lista para brillar como su máxima soberana.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD