“No van a volver”: Paz apunta a la vieja política y defiende sus medidas para estabilizar la economía

El presidente Rodrigo Paz reafirmó que su administración tomó determinaciones fundamentales para transformar la economía nacional en un plazo de apenas algunos meses. El mandatario minimizó las evaluaciones temporales rígidas al señalar que "noventa o cien días, el número es lo de menos, siempre se pone esto como una suerte de valoración".

La madurez del pueblo boliviano ha sido, según Paz, el pilar fundamental para sostener las difíciles medidas que garantizan la estabilidad financiera del país.

Bajo esta premisa, Paz denunció que "hay una vieja política, o en términos de Argentina, hay una casta política, hay una casta de organizaciones que no quieren dejar el viejo Estado".

El Ejecutivo advirtió que estos grupos buscan generar inestabilidad con el único objetivo de recuperar espacios de poder perdidos. Ante este panorama, el presidente fue categórico al declarar que "no van a volver" y que existe una firme determinación en el cumplimiento de los objetivos gubernamentales.

Por último, se destacó que Bolivia pasó de niveles de riesgo país desastrosos a cifras competitivas que otras naciones tardan años en alcanzar. Paz concluyó que este logro es un "esfuerzo de agradecer a la población porque esto le va a generar beneficios en el mediano o largo plazo en el relanzamiento de la economía".

