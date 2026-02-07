Chi Hyun Chung va por la Gobernación: Energía nuclear y vehículos eléctricos para el desarrollo cruceño

Chi Hyun Chung, candidato a la Gobernación de Santa Cruz por el Movimiento Tercer Sistema, presentó un ambicioso plan de gobierno centrado en la autonomía absoluta y la tecnificación.

"Quiero ser gobernador de Santa Cruz no para pedir, sino para tomar las decisiones, no para ser dependiente, sino para ser auto sustentado", afirmó el médico y empresario de 55 años.

La propuesta central del candidato se fundamenta en siete pilares estratégicos que transitan desde el federalismo hasta la vanguardia energética. Entre estas medidas destaca la implementación de energía eléctrica nuclear, un proyecto que, según el candidato, es un "modelo seguro que se puede implementar en tres años".

En el ámbito económico, Chung busca posicionar a la región como un referente industrial a través de la fabricación de vehículos eléctricos cruceños con apoyo internacional.

Para lograrlo, enfatizó la necesidad de tener una economía propia: "Si exportamos más e importamos menos, entonces vamos a tener la prosperidad".

Respecto a la infraestructura y los servicios, el candidato denunció la precaria situación hospitalaria en los municipios y propuso un sistema de salud universal digitalizado. Su estrategia incluye la creación de una policía departamental y la ejecución de auditorías para revertir los daños causados por el centralismo estatal.

Para financiar esta transformación, Chung reveló que ya mantiene gestiones con inversionistas y ‘brokers’ internacionales para establecer concesiones de gran escala. Según el postulante, estas alianzas permitirían incluso reducir costos de insumos básicos para el sector agroindustrial mediante la creación de un surtidor departamental.

La fórmula electoral se completa con Humberto Peinado, abogado y pastor, quien acompaña a Chung como candidato a la Vicegobernación. Ambos líderes buscan consolidar una gestión que convierta a Santa Cruz en el nuevo líder del Cono Sur para el mercado global.

Mira la programación en Red Uno Play