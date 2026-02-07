Andrés “Chino” Gómez, candidato a la Gobernación de La Paz, propone resolver las necesidades de los paceños

Andrés “Chino” Gómez, candidato a la Gobernación de La Paz por la agrupación política 'Venceremos', estuvo en Uno Decide del programa QNMP para dar a conocer su propuesta para el departamento paceño.

Abogado de profesión afirma que tiene una propuesta clara en bien del departamento de La Paz, por lo que destaca la falta de los funcionarios públicos para servir a la gente.

Gómez afirma que si llega a ser gobernador, trabajará con todas las autoridades electas más allá de su partido o línea política, en bien de la población paceña.

Una de sus principales propuestas es realizar una nueva redistribución de los recursos.

Propuestas para el departamento:

10% del PGE a gobernaciones y alcaldías

Esta propuesta responde al contexto de los municipios y gobernaciones que conocen con mayor precisión las necesidades de la gente que los eligió, realizar estos reajustes al pacto fiscal.

Servidores calificados

Para poder acabar con la burocracia, se necesita de buenos servidores calificados para brindar un servicio de calidad para atender las demandas del departamento. Se quiere tener a los mejores profesionales en las áreas.

Competencias

Su propuesta está enmarcada en que se realice una economía productiva, ámbito que fue descuidado por los anteriores gobernadores, que se ocuparon más en cómo mantenerse en el poder que en resolver necesidades de los paceños.

Finalmente, el candidato pidió responsabilidad a los votantes, que en sus manos se encuentra la oportunidad de poder cambiar el futuro del departamento con propuestas serias.

