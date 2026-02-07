Presidente Paz alerta que hay una "vieja política" que intenta derrumbar el gobierno

En la jornada de este viernes 6 de febrero, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, estuvo presente en el aniversario 136 de la Cámara Nacional del Comercio (CNC) y durante su discurso alertó de que existen organizaciones de la vieja política que estarían intentando derrumbar su gobierno y que aún no han entendido que existe un nuevo ciclo al mando del país.

“No se puede volver a ese pasado; hay una vieja política, hay una vieja forma también de las organizaciones que están intentando derrumbar este gobierno, están intentando sacudir este gobierno porque no entienden que se acabó un ciclo y este gobierno es el gobierno de un nuevo ciclo”, mencionó Paz.

El mandatario destacó el trabajo que realizó en estos casi tres meses al mando del país.

Riesgo país

El presidente mencionó que este próximo 8 de febrero su gobierno cumplirá tres meses de gobierno, donde resaltó que en este tiempo con la nueva administración el país pasó de la calificación de riesgo país de más de 2.000 puntos a ahora encontrarse entre los 500 y 600 puntos, lo que Argentina tardó dos años.

“Hoy día Bolivia está entre 500 y 600 puntos; hemos pasado de los 2.000 puntos, eso es lo que tardó la Argentina dos años, con todo respeto, y Bolivia lo está haciendo en tres meses”. Declaró Paz.

Credibilidad

Mencionó que se ha trabajado con los organismos internacionales para recuperar y devolver la credibilidad porque nadie nos quería brindar apoyo al país. En tres meses se han logrado más de $us 8.000 millones en inversión para el país.

“Hemos logrado con los organismos internacionales volver a la credibilidad; nadie nos quería prestar, nadie confiaba en nosotros; solo en tres meses hemos logrado más de $us 8.000 millones que hoy día pueden ser para inyectar a la economía nacional”.

Mira la programación en Red Uno Play