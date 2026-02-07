TEMAS DE HOY:
Policía Caso maletas Tragedia en Mocomoco

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

"Solo puede abrir los ojos": Joven queda en coma tras golpiza de su amigo

Tras una brutal golpiza ocurrida el 15 de enero, un joven permanece en coma mientras su familia exige que el agresor, liberado por un juez, responda ante la justicia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/02/2026 21:09

Familia denuncia liberación de agresor que dejó a joven al borde de la muerte
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La familia de un joven que fue víctima de una golpiza por parte de un amigo se movilizó hasta el Palacio de Justicia en Santa Cruz exigiendo que se haga justicia.

Según el relato de los familiares, el hecho ocurrió el pasado 15 de enero, cuando el agresor atacó a la víctima tras una discución al calor de las bebidas alcohólicas, dejándolo en estado crítico.

“Yo pido justicia para mi hijo. Lo ha dejado casi muerto, no habla, no bebe, no mueve nada, está como un muerto”, manifestó la madre del joven, visiblemente afectada. La víctima permanece en coma, solo abriendo los ojos, según explicó la familia.

El agresor, quien había sido detenido por este hecho, fue liberado por el juez de la Villa 1° de Mayo, tras permanecer detenido únicamente un día. La familia espera una audiencia programada para el lunes a las 8:00 de la mañana, donde esperan que se retome el caso.

“Quiero justicia para mi hijo, no puede quedarse así. Que oigan todos los padres cómo se siente cuando un hijo está así”, insistió la madre, apelando a la sensibilidad de las autoridades y de la ciudadanía.

La familia espera que el sistema judicial tome medidas contundentes para garantizar que el agresor responda por sus acciones y que la víctima reciba la protección y atención necesarias.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD