"Solo puede abrir los ojos": Joven queda en coma tras golpiza de su amigo

La familia de un joven que fue víctima de una golpiza por parte de un amigo se movilizó hasta el Palacio de Justicia en Santa Cruz exigiendo que se haga justicia.

Según el relato de los familiares, el hecho ocurrió el pasado 15 de enero, cuando el agresor atacó a la víctima tras una discución al calor de las bebidas alcohólicas, dejándolo en estado crítico.

“Yo pido justicia para mi hijo. Lo ha dejado casi muerto, no habla, no bebe, no mueve nada, está como un muerto”, manifestó la madre del joven, visiblemente afectada. La víctima permanece en coma, solo abriendo los ojos, según explicó la familia.

El agresor, quien había sido detenido por este hecho, fue liberado por el juez de la Villa 1° de Mayo, tras permanecer detenido únicamente un día. La familia espera una audiencia programada para el lunes a las 8:00 de la mañana, donde esperan que se retome el caso.

“Quiero justicia para mi hijo, no puede quedarse así. Que oigan todos los padres cómo se siente cuando un hijo está así”, insistió la madre, apelando a la sensibilidad de las autoridades y de la ciudadanía.

La familia espera que el sistema judicial tome medidas contundentes para garantizar que el agresor responda por sus acciones y que la víctima reciba la protección y atención necesarias.

Mira la programación en Red Uno Play