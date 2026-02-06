TEMAS DE HOY:
Quedó grabada: mujer roba plantas sin notar cámaras de vigilancia en Roboré

Lo que llamó la atención es que la mujer actuó sin percatarse de que estaba siendo grabada por las cámaras de vigilancia instaladas en la vivienda, lo que permitió documentar claramente lo sucedido.

Red Uno de Bolivia

06/02/2026 15:42

Mujer es captada robando plantas de una vivienda en Roboré. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

insólito hecho delictivo fue registrado por cámaras de seguridad en el barrio Villa Fátima, en Roboré, Santa Cruz, donde una mujer fue captada mientras robaba plantas del jardín de una vivienda particular.

En las imágenes, que fueron enviadas al sector Ojo Ciudadano de Notivisión de Red Uno de Bolivia, se observa a la mujer aproximarse al domicilio y arrancar una de las plantas.

Segundos después, según el registro, la misma persona se agacha aparentemente para llevarse otra planta del lugar.

Lo que llamó la atención es que la mujer actuó sin percatarse de que estaba siendo grabada por las cámaras de vigilancia instaladas en la vivienda, lo que permitió documentar claramente lo sucedido.

 

