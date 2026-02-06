Humberto Valenzuela aún no ejerce como vocal del TED Cochabamba

El designado vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Humberto Valenzuela, todavía no ejerce funciones debido a que no fue posesionado oficialmente por el presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente del TED de Cochabamba, Daniel Quinteros, explicó que, si bien la designación se realizó mediante decreto presidencial, la normativa vigente establece que la posesión debe efectuarse dentro de las 72 horas posteriores a la designación para que la autoridad pueda iniciar funciones.

“Cuando designan por decreto presidencial, la ley está por encima del decreto. La ley dice que dentro de las 72 horas después de la designación se tiene que posesionar a esa autoridad”, señaló.

Quinteros añadió que la ley establece que los vocales del órgano electoral ejercen sus funciones por un periodo de seis años, el cual comienza a computarse desde el momento de la posesión y no desde la emisión del decreto de designación.

Respecto a la situación de la exvocal Betsabé Merma, indicó que cesó en sus funciones desde la emisión del decreto que designa al nuevo vocal.

En ese sentido, aclaró que el nuevo decreto deja sin efecto la anterior designación, por lo que la exautoridad ya no puede participar en decisiones ni en actividades del Tribunal Electoral Departamental.

Mientras se concreta la posesión, el TED continúa desarrollando sus actividades con la conformación actual, a la espera de que se cumpla el procedimiento formal para la incorporación de Valenzuela.

