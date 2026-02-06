Manfred dice que no renunciará a la Alcaldía de Cochabamba para hacer campaña electoral

El actual alcalde de Cochabamba y candidato a la reelección por APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, confirmó que no renunciará a su cargo para realizar campaña política con miras a las elecciones subnacionales, asegurando que la normativa vigente le permite continuar en funciones mientras desarrolla actividades proselitistas.

Mencionó que, a diferencia del anterior proceso electoral, en esta ocasión no considera necesario solicitar licencia, ya que su campaña se desarrollará principalmente en el Municipio.

Recordó que en las elecciones nacionales pidió permiso debido a que debía viajar a distintos departamentos del país, lo que le impedía atender sus funciones como alcalde.

“Estoy entregando las obras que he hecho. La ley me permite estar acá. Por ética pedí permiso en las elecciones nacionales porque tenía que viajar a Tarija, Pando y Beni y no podía atender la Alcaldía de Cochabamba. Ahora sí puedo atender la institución municipal”, señaló.

Reyes Villa indicó que su campaña estará enfocada en mostrar los trabajos realizados durante su gestión y se realizará los fines de semana, durante la noche y en horarios no laborales.

“Lo que estoy haciendo es mostrar mi trabajo, lo que yo he hecho. Queremos darle continuidad al trabajo que he realizado. Estoy acá en el cargo hasta el final”, afirmó.

Respecto a la impugnación presentada contra la resolución del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba que habilita su candidatura, el alcalde manifestó que aguardará la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aunque reiteró que su postulación cumple con la normativa vigente.

“La desesperación va a continuar, hay gente que cree que tiene la posibilidad inhabilitando a Manfred, pero nosotros estamos con la ley y con la Constitución”, expresó.

Finalmente, la autoridad aseguró que las actividades de campaña se realizarán fuera del horario laboral, principalmente en horas de la noche y durante los fines de semana, con el fin de no afectar la atención de la gestión municipal.

Mira la programación en Red Uno Play