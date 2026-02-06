Oruro: Psicólogo es enviado a la cárcel por presunto abuso

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que se determinó detención preventiva por 90 días en el penal de San Pedro de la capital orureña para Cristian D. G. S. (30), investigado por el delito de Violación con Agravante, cuya víctima es una adolescente de 16 años.

"El imputado había aprovechado su cargo para generar confianza con la adolescente, contactándola mediante redes sociales y ofreciéndole supuesta ayuda para acceder a un empleo una vez concluida su etapa escolar, creando un vínculo de cercanía que es objeto de análisis penal", explicó.

Según los actos investigativos desarrollados por la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, el imputado se desempeñaba como psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO).

La investigación preliminar establece que el sindicado sostuvo encuentros íntimos reiterados con la adolescente, aprovechándose de la confianza generada y de su condición de vulnerabilidad, hechos que son evaluados conforme a la normativa vigente y que motivaron la intervención inmediata del Ministerio Público.

El caso se activó tras la denuncia de la madre de la menor de edad, quien identificó conversaciones con contenido inapropiado entre el investigado y su hija; ante ello, la Fiscalía inició de forma inmediata la investigación.

Además, activó los protocolos de protección para la víctima y su entorno, desplegando diligencias necesarias para determinar responsabilidades.

La investigación fue calificada como prioritaria, orientada a la protección de poblaciones vulnerables, a solicitud del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer en lo Penal N° 6 del Ministerio Público.

