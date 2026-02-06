La herida que no cierra: feminicidios dejan huérfanos en el país

La violencia machista vuelve a golpear con fuerza en Bolivia. Entre el 1 de enero y el 4 de febrero de 2026, el país registró seis feminicidios, dejando como saldo no solo mujeres asesinadas, sino también seis niños y jóvenes en situación de orfandad.

Según datos del Ministerio Público, las víctimas tenían entre 27 y 47 años, y los crímenes ocurrieron en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, El Alto y Oruro, reflejando que este problema atraviesa a todo el territorio nacional.

Cada uno de estos casos representa una familia rota, proyectos truncados y niños que ahora crecen sin el abrazo de su madre.

Una cifra que no deja de crecer

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, durante 2025 se registraron 81 feminicidios en Bolivia, distribuidos de la siguiente manera:

La Paz: 31 casos

Santa Cruz: 17

Cochabamba: 13

Potosí: 8

Oruro: 6

Tarija: 3

Chuquisaca: 2

En lo que va de 2026, en apenas 34 días, ya se contabilizan seis casos, lo que vuelve a encender las alertas sobre una violencia que sigue siendo estructural.

Casos recientes que estremecen

Entre los hechos más recientes se encuentran:

Santa Cruz: mujer de 47 años fallecida en Puerto Quijarro

Cochabamba: mujer de 30 años asesinada en la zona El Abra

El Alto: joven de 27 años víctima en la zona El Porvenir

Oruro: mujer de 47 años atacada en su domicilio, dejó tres hijos

Además, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que en Warnes y Cochabamba se investigan otros dos casos, lo que eleva la cifra a seis feminicidios en lo que va del año.

Actualmente, uno de los presuntos responsables fue aprehendido, mientras que otro continúa prófugo.

Infancias marcadas por la violencia

Detrás de cada crimen hay una historia que continúa. En total, seis hijos quedaron huérfanos, cinco de ellos menores de edad y uno de 22 años, dentro de las familias afectadas.

Durante 2025, la Fiscalía reportó 93 huérfanos por feminicidio, de los cuales nueve eran mayores de edad, evidenciando el impacto a largo plazo de estos delitos.

Estos niños no solo pierden a su madre, sino también estabilidad emocional, protección y oportunidades.

Llamado urgente a la prevención

Las autoridades reiteraron la necesidad de denunciar cualquier señal de violencia de género y reforzar las políticas públicas de prevención, protección y acompañamiento.

Asimismo, pidieron priorizar la atención integral a los hijos e hijas de víctimas, para evitar que la violencia siga heredándose de generación en generación.

“La lucha contra el feminicidio no es solo legal, es social”, remarcaron desde el Ministerio Público.

