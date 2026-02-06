Accidente con vuelco de vehículo obstruye el tráfico en la avenida Costanera de La Paz

Un accidente de tránsito con vuelco de un automóvil se registró la madrugada de este viernes en la avenida Costanera, cerca del puente que conecta Obrajes con Kantutani, en la ciudad de La Paz, lo que provocó la obstrucción del tráfico vehicular.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 05:30, y fue reportado a la Policía tras la alerta de transeúntes que circulaban por el lugar.

Al llegar al sitio, efectivos de la Policía Boliviana constataron que el vehículo presentaba vidrios rotos y combustible expuesto sobre la vía, aunque no se encontró a ningún ocupante en su interior.

“Al llamado de Bol-110 nos hemos constituido para atender un hecho de tránsito. Verificando el interior del vehículo, no se ha encontrado a ninguna persona”, informó el teniente Marco Antonio Estrada, a cargo del operativo.

Según el reporte preliminar, el motorizado habría invadido el carril de subida, por lo que ese sector fue cerrado temporalmente al tránsito para evitar riesgos adicionales.

Las autoridades aguardaban la llegada de una grúa para retirar el vehículo siniestrado y restablecer la circulación en la zona.

