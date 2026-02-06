Mototaxistas advierten masificación de bloqueos; piden resarcimiento de daños ocasionados por la gasolina

Tras el pronunciamiento de YPFB sobre la calidad de la gasolina y ante la incertidumbre de que si habrá resarcimiento de daños a los vehículos, los mototaxistas advirtieron que masificarán los bloqueos en el centro cruceño y en provincias, además pidieron al Comité Cívico unirse a su petición y adelantar sus acciones frente a la situación actual que afecta a toda la población.

“Estábamos esperando la conferencia para decidir, tendremos una reunión con los ejecutivos para definir qué medida tendremos en Santa Cruz y las provincias”, advirtió la dirigencia tras confirmar que sectores de Concepción, Cuatro Cañadas y San Julián se han sumado a la protesta.

En la capital cruceña se desarrollaron durante la jornada de este jueves bloqueos en diferentes zonas y otros puntos en provincias, en protesta por el incremento de costos y la deficiente calidad del combustible distribuido recientemente. Los manifestantes denunciaron que, tras la eliminación de la subvención, el carburante actual está provocando averías mecánicas severas en sus herramientas de trabajo.

“Lo que nosotros pedimos es que, si nos van a quitar la subvención entonces que nos den una gasolina de buena calidad”, sentenció un integrante del sector.

El representante recordó que con el precio anterior de 3,74 bolivianos, los vehículos funcionaban correctamente, a diferencia del escenario actual donde los motores se dañan en cuestión de semanas.

