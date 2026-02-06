TEMAS DE HOY:
Carreteras de Santa Cruz ya están expeditas y normalizan salida de buses

Tras los bloqueos que afectaron las principales rutas, los buses ya pueden salir a todos los destinos desde la terminal bimodal.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/02/2026 22:15

Santa Cruz, Bolivia

Las principales carreteras de Santa Cruz, que durante gran parte del día permanecieron bloqueadas, ya se encuentran expeditas, lo que permite la normalización del transporte interdepartamental.

Esto significa que los buses que no pudieron salir durante la jornada ahora pueden trasladarse sin inconvenientes hacia destinos como Sucre, Potosí, Cochabamba, La Paz, Oruro y Tarija, entre otros.

La terminal bimodal registra mayor movimiento y los pasajeros pueden abordar sus buses con normalidad.

Las empresas de transporte habían informado que los pasajes vendidos estaban condicionados al levantamiento de los bloqueos y que, en caso de no poder viajar, se procedería a la devolución del dinero.

Con la apertura total de las vías, los viajeros finalmente pueden llegar a sus destinos sin retrasos.

