Terminal Bimodal en Santa Cruz reduce salidas por falta de combustible

La Terminal Bimodal de Santa Cruz enfrenta una reducción significativa en las salidas de buses interdepartamentales debido a la escasez de diésel, situación que ha obligado a varias empresas a suspender o reprogramar sus viajes, afectando la normalidad del transporte de pasajeros hacia diferentes destinos del país.

El representante de una de las empresas de transporte, Alex Martínez, explicó que la frecuencia de salidas varía día a día según la disponibilidad de combustible.

“Hay días que suspendemos salidas y al día siguiente salimos normal porque ya se quedan de un día. Mandamos entre 8 a 9 buses cuando operamos normal y ahora, dependiendo el día, mandamos 4 por día en promedio, dependiendo si se carga el diésel”, detalló.

Martínez informó que la situación se tornó crítica en los últimos días, al punto que en una ocasión se tuvo que suspender temporalmente las salidas hacia Cochabamba por la falta total de combustible.

Otra operadora de la terminal confirmó que el problema afecta a varias empresas.

“Hay pocas flotas que salen por día, una o dos, porque primero tienen que conseguir diésel y recién se venden los pasajes”, señaló.

Del mismo modo, otro operador relató que en algunos casos se vieron obligados a devolver los pasajes, debido a que los buses no lograron abastecerse a tiempo de combustible.

“Ahora tengo tres buses programados porque ellos cargaron anoche”, comentó.

