Madre pide ayuda para operar a su hijo agredido por negarse a consumir drogas en su colegio en Santa Cruz

La madre del estudiante brutalmente agredido dentro de su colegio en Santa Cruz, presuntamente por negarse a consumir sustancias controladas, informó a Red Uno que el diagnóstico de su hijo sigue siendo reservado y que necesita atención especializada, mientras la familia busca apoyo económico para cubrir los tratamientos y una posible operación.

La madre explicó que el menor será evaluado por un otorrinolaringólogo para determinar con precisión el daño y los pasos médicos a seguir.

“Mi hijo tiene bastante dolor en la nuca, no puede levantarse por sí solo; tenemos que ayudarlo a ponerse de pie, caminar y hasta llevarlo al baño. Por eso estoy aquí con él todo el tiempo”, relató la madre.

Durante la jornada, la madre del presunto agresor intentó comunicarse con ella, aunque, según indicó, solo para pedir información sobre el estado del menor.

“Yo le dije que todo está presentado mediante denuncia y que procederé por las vías correspondientes a través de la Defensoría”, afirmó.

La familia indicó que todos los gastos médicos están siendo cubiertos únicamente por ellos, motivo por el cual decidieron trasladar al estudiante a un hospital público.

“Todos los días tenemos recetas, medicinas que comprar, y tratamos de conseguir para que mi hijo esté bien”, lamentó.

Ante esta situación, pide ayuda a la población para solventar los costos de la posible operación y los tratamientos continuos. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los números 78004055, 78049061 y 75025029.

“Hago un llamado a la población para que me ayuden. Jamás pensé que iba a pasar esto; solo mandé a mi hijo al colegio y nunca imaginé recogerlo de esa forma”, expresó la madre.

