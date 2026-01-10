“Es hora de avanzar”: experto cuestiona movilizaciones en plena crisis

Bolivia cerró la gestión 2025 con un déficit fiscal que superó el 10% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los más altos de los últimos años. En este contexto, un experto en economía advirtió que es momento de avanzar y dejar de lado las movilizaciones que continúan golpeando a la economía nacional.

Este viernes se cumplió una nueva jornada de bloqueo de carreteras en distintas rutas del país, protagonizada por sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), que rechazan el Decreto Supremo 5503, norma que elimina la subvención a los hidrocarburos.

Los bloqueos tienen un impacto directo y severo en la población, al interrumpir el transporte de alimentos y bienes básicos, provocar desabastecimiento, especialmente de pollo y huevo, generar incremento de precios y causar pérdidas millonarias por productos que se deterioran en las carreteras.

El director del Centro Boliviano de Economía (Cebec), Pablo Mendieta, afirmó que no es viable dar marcha atrás a las medidas económicas implementadas en los últimos meses de 2025.

“De las 21 millones de toneladas métricas que circulan en el país, aproximadamente 17 lo hacen por el eje central. Hoy esa producción está detenida y eso tiene efectos graves sobre productores y mercados”, explicó.

Mendieta remarcó que el cierre de caminos perjudica directamente a los productores, a las familias y al abastecimiento de los mercados, generando un daño estructural a la economía.

“Es fundamental que todos, gobiernos y gobernados, entendamos que necesitamos avanzar. No podemos estar desde 2019 en una lógica permanente de conflictos”, sostuvo.

Recordó que solo en 2019 la conflictividad social representó una pérdida cercana a un punto porcentual del PIB, seguida por la pandemia en 2020 y una seguidilla de impactos negativos en los años posteriores.

“El desequilibrio ha sido tan grande que el año pasado el déficit fiscal estuvo alrededor del 12% del PIB, uno de los más altos que hemos tenido. Es hora de ver el problema y buscar soluciones, no quedarnos atrapados en las mismas lógicas”, concluyó.

Impacto directo en productores y familias

Pérdidas de cosechas y producción: frutas, verduras, banano y productos avícolas se dañan en las carreteras.

Riesgo de inseguridad alimentaria: ciudades enfrentan desabastecimiento y alza de precios.

Parálisis económica: productores no pueden vender ni generar ingresos.

Problemas en la siembra: la falta de combustible y el bloqueo del tránsito afectan campañas agrícolas clave.

