Ramón Daza: "Cochabamba va a cambiar, si cambia de visión, no de cara"

En una reciente entrevista en el espacio "Uno Decide" de la Red Uno, Ramón Daza, candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Patria, presentó una propuesta centrada en la transformación económica y la superación de lo que denomina la "vieja política". Con un discurso marcado por su trayectoria en el sector empresarial, Daza aseguró que la ciudad se encuentra en un estado de estancamiento que requiere un enfoque de competitividad, meritocracia y transparencia.

Una nueva era política

Daza vinculó su candidatura al contexto nacional, señalando que la elección de Rodrigo Paz como presidente marca el inicio de un ciclo distinto. "Entendí que una nueva era política había comenzado en el país... el cochabambino merece un futuro distinto ante la muerte de un modelo que ya no ha funcionado", afirmó.

El candidato fue enfático al diferenciar su perfil del político tradicional: "He hecho lo que hacemos todos los cochabambinos, que es producir, vivir de nuestro trabajo, no he vivido de la política... Mis manos trabajan y están limpias, no le debo nada a nadie".

Diagnóstico: Una ciudad "dividida y quebrada"

Para el aspirante de Unidad por la Patria, la gestión pública actual ha fracasado, dejando una alcaldía con una deuda que supera los 830 millones de bolivianos. Daza describió la situación de la capital del valle como un escenario de desigualdad profunda.

"Veo una Cochabamba dividida entre el norte y el sur. Un norte con servicios y un sur sin agua... donde tus oportunidades dependen de la zona donde vives", lamentó. Asimismo, comparó el estado de la ciudad con la crisis ambiental de la laguna Alalay: "Aparentemente está saneada, pero hoy más del 35% de este espejo de agua está cubierto de macrófitas... la solución de fondo no se ha dado hace 30 años".

Los Cuatro Ejes del Programa de Gobierno

Daza estructuró su plan de trabajo en cuatro pilares fundamentales destinados a "curar" a la Llajta:

Medio Ambiente e Industrialización: Propone el saneamiento del Río Rocha y Alalay, y la industrialización de la basura en K'ara K'ara. "La basura no debería ser un negocio de pocos, debería ser la solución para la generación de energía eléctrica", sostuvo, advirtiendo que revisará o anulará contratos que dañen al municipio. Transparencia Institucional: Plantea digitalizar procesos para eliminar la corrupción. "La gestión pública está cuestionada por la cola y por la coima... si tú pintas tu casa o plantas tres arbolitos, te bajaremos los impuestos". Seguridad Jurídica y Economía Familiar: Busca descentralizar el presupuesto hacia los distritos y crear "parques de inversiones" temáticos. Por ejemplo, potenciar la exportación de textiles en Villa Pagador. Seguridad Ciudadana con Tecnología: Propone el uso de cámaras con reconocimiento facial para reducir los asaltos en un 50%.

Transporte y Comercio

Respecto al autotransporte, Daza rechazó la implementación de buses eléctricos por considerarlos económicamente inviables para el transportista local, proponiendo en su lugar un fondo de compensación para renovar la flota a gas. Sobre el comercio, prometió reglamentar la Ley 0048 para dar seguridad jurídica a los más de 120,000 comerciantes: "Hoy día lo que vemos es abuso y miedo por parte del comerciantado".

Finalmente, el candidato hizo un llamado a la meritocracia dentro de la Alcaldía, prometiendo que "nunca más habrá descuentos por planilla para el partido de gobierno" y que los cargos serán ocupados por los profesionales más honestos.

