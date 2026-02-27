“Me quebré en silencio”: hermano de Jhonny Fernández expresa respaldo total

La tensión política se mezcló con el dolor familiar. Luego de que la jueza Alejandra Menacho, del Tribunal 14 de Instrucción de Santa Cruz de la Sierra, determinara 100 días de detención preventiva para el alcalde Jhonny Fernández, su hermano decidió romper el silencio.

Roberto Fernández, visiblemente afectado, no ocultó su angustia ante los medios. “Claro que me duele, soy un ser humano”, expresó con la voz entrecortada.

La autoridad edil fue enviada al penal de Palmasola, luego de que la Fiscalía presentara una imputación formal por presunta conducta antieconómica e incumplimiento de deberes dentro del caso denominado “pavimento fantasma”.

Me quebré en silencio en mi cuarto”

Lejos del discurso político, Roberto habló desde lo personal. Admitió que el momento es devastador para la familia.

“Me quebré en silencio en mi cuarto, pero hay que sacudirse y aceptar las cosas como están”, confesó.

Anunció que en las próximas horas acudirá al penal para acompañar a su hermano en sus primeros días de reclusión. “Es lo que haría cualquier ser humano: apoyar a su familia en cualquier circunstancia. Espero que no me juzguen por estar del lado de mi familia”, afirmó.

Cuestionamientos y pedido de calma

Roberto también cuestionó la decisión judicial, asegurando que no se presentaron “argumentos sólidos” para justificar una medida tan drástica como la detención preventiva. Sugirió que existiría presión política detrás del fallo.

Sin embargo, descartó cualquier intención de confrontación o represalia y pidió a la agrupación UCS mantener la serenidad en este momento crítico.

Mientras tanto, la defensa del alcalde anunció que apelará la determinación judicial. La audiencia de consideración de medidas cautelares fue fijada para el 5 de junio a las 09:00.

El caso sigue encendiendo el debate en Santa Cruz, donde la política y la emoción hoy caminan de la mano.

