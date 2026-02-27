¿Tienes televisor viejo? Esto debes saber sobre el apagón analógico

Bolivia dará un paso clave hacia la modernización tecnológica este 2026 con la implementación del llamado “apagón analógico”, un proceso que transformará la manera en que se transmite y recibe la señal de televisión en el país.

La medida es impulsada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y marcará el fin progresivo de las transmisiones con tecnología analógica para dar paso a la Televisión Digital Abierta (TDT).

¿Qué es el apagón analógico?

El apagón analógico consiste en la interrupción definitiva de la señal de televisión analógica, que durante décadas permitió transmitir audio e imagen a los hogares.

Con la migración a señal digital, la experiencia del usuario mejorará notablemente:

Mejor calidad de imagen y sonido

Mayor cantidad de canales disponibles

Menos interferencias

Uso más eficiente del espectro radioeléctrico

Bolivia se sumará así a la tendencia global de digitalización de la televisión.

¿Mi televisor antiguo dejará de funcionar?

No. La ATT aclaró que los televisores analógicos no quedarán inservibles.

Los equipos que ingresan legalmente al país ya cuentan con homologación y tecnología compatible con la TDT. Sin embargo, si en casa aún se tiene un televisor antiguo, este podrá seguir utilizándose mediante un decodificador o sintonizador digital.

Estos dispositivos —disponibles en el mercado— funcionan como una pequeña caja que se conecta al televisor y permite recibir la señal digital sin necesidad de cambiar de equipo.

¿Cuándo comenzará el apagón analógico?

El proceso será gradual y se implementará en tres fases entre 2026 y 2030:

Primera fase – Mayo de 2026

Se aplicará en el eje troncal del país:

La Paz

Cochabamba

Santa Cruz de la Sierra

Segunda fase – Mayo de 2028

Incluye:

Cobija

Montero

Oruro

Potosí

Sucre

Tarija

Trinidad

Valle Alto y localidades con más de 40.000 habitantes

Tercera fase – Mayo de 2030

Se extenderá al resto del territorio nacional.

La meta es que en los próximos años la cobertura digital alcance el 100% de los canales.

Simulacros programados

Como parte de la transición, la ATT ya realizó un primer simulacro el 30 de noviembre en el eje troncal y municipios como Viacha, Vinto, Warnes y El Torno.

Además, están previstos:

28 de febrero de 2026: simulacro de cuatro horas

30 de abril de 2026: simulacro de seis horas

Un cambio inevitable

El apagón analógico no significa perder la televisión, sino modernizarla. La transición será progresiva y acompañada de información para que ningún hogar se quede sin señal.

La recomendación es anticiparse, informarse y, si es necesario, adquirir un decodificador digital para seguir disfrutando de los canales cuando llegue el momento del cambio definitivo.

