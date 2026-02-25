TEMAS DE HOY:
Nacional

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este miércoles 25 de febrero en Bolivia

Tras iniciar el día con picos de Bs 9.05, la divisa estadounidense en el mercado informal mostró una ligera volatilidad al mediodía para finalmente estabilizarse al cierre de este miércoles.

Milen Saavedra

25/02/2026 18:20

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este miércoles 25 de febrero en Bolivia. Imagen de benscripps en Pixabay.
Bolivia

Este miércoles 25 de febrero, el mercado informal de divisas en Bolivia mantuvo una tendencia de relativa estabilidad, logrando sostenerse por encima de la barrera de los 9 bolivianos a pesar de las variaciones registradas durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, la jornada concluyó con una cotización de Bs 9.03 para la compra y Bs 9.02 para la venta. Este comportamiento refleja una leve recuperación respecto al mediodía, momento en que el precio de venta había descendido hasta tocar el umbral de los Bs 9.00.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que realiza actualizaciones cada 15 minutos, registró al cierre de este miércoles una cotización de Bs 9.04 para la compra y Bs 9.01 para la venta. A pesar de haber alcanzado su punto más bajo a mitad del día (cotizando la venta en Bs 8.99), la divisa retomó su valor hacia el final de la tarde.

  • Apertura (06:00 a.m.): El mercado inició con precios elevados que oscilaban entre los Bs 9.04 y Bs 9.05 para la compra, marcando la pauta de una jornada movida sobre el umbral de los 9 bolivianos.

  • Mediodía: Se registró una tendencia a la baja transitoria en ambos monitoreos, con valores de venta que se situaron momentáneamente en los Bs 8.99 y Bs 9.00.

  • Cierre: La divisa recuperó fuerza en las últimas horas, estableciéndose finalmente en un promedio cercano a los Bs 9.03, dependiendo de la fuente consultada.

 

