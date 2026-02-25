Jeyson Chura es nuevo jugador de Blooming

La jornada de este miércoles, Jeyson Chura, con pasado en The Strongest y en el Panetolikos de Grecia, se convirtió en nuevo refuerzo del club Blooming para la presente temporada. Según se conoció, el jugador llega cedido por un año a préstamo y con opción de compra.+

Jeyson Chura junto a Pimpo Bendeck vicepresidente de Blooming y Sebastián Peña presidente del club. Foto: Blooming.

“Fueron días complicados en los que pensé que ya llegaría al club. Gracias a Dios todo se pudo solucionar. En estos días he estado en el gimnasio poniéndome físicamente bien; no es lo mismo que entrenar en un club. Ojalá que pueda llegar a la Copa Sudamericana”, expresó a los medios cruceños en su arribo a Santa Cruz.

Jeyson Chura junto al gerente deportivo de Blooming, Óscar Araúz. Foto: redes sociales.

En la pasada temporada, Chura estuvo en el fútbol griego y también fue parte de la convocatoria de la selección boliviana para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, donde fue titular en uno de ellos.

En esta oportunidad llega para estar a las órdenes de Mauricio Soria y buscar competencia internacional con el conjunto celeste.

