Deportes

Jeyson Chura es nuevo jugador de Blooming

El futbolista de 24 años, que militó en el fútbol griego, llega para defender la casaca celeste por una temporada. 

Martin Suarez Vargas

25/02/2026 17:18

Jeyson Chura nuevo jugador de Blooming. Foto: redes sociales.
Santa Cruz, Bolivia.

La jornada de este miércoles, Jeyson Chura, con pasado en The Strongest y en el Panetolikos de Grecia, se convirtió en nuevo refuerzo del club Blooming para la presente temporada. Según se conoció, el jugador llega cedido por un año a préstamo y con opción de compra.+

Jeyson Chura junto a Pimpo Bendeck vicepresidente de Blooming y Sebastián Peña presidente del club. Foto: Blooming.

“Fueron días complicados en los que pensé que ya llegaría al club. Gracias a Dios todo se pudo solucionar. En estos días he estado en el gimnasio poniéndome físicamente bien; no es lo mismo que entrenar en un club. Ojalá que pueda llegar a la Copa Sudamericana”, expresó a los medios cruceños en su arribo a Santa Cruz.

Jeyson Chura junto al gerente deportivo de Blooming, Óscar Araúz. Foto: redes sociales.

En la pasada temporada, Chura estuvo en el fútbol griego y también fue parte de la convocatoria de la selección boliviana para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, donde fue titular en uno de ellos.

En esta oportunidad llega para estar a las órdenes de Mauricio Soria y buscar competencia internacional con el conjunto celeste.

