Fijan para mañana la audiencia del alcalde Jhonny Fernández

Mientras tanto el burgomaestre cruceño permanecerá aprehendido en la Felcc. La autoridad es investigada por el caso ‘Pavimento’.

25/02/2026 16:41

El alcalde de Santa Cruz permanece en celdas de la Felcc. Foto ABI

El Ministerio Público fijó para este viernes, a las 10:00, la audiencia cautelar del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, en el marco del denominado caso “Pavimento”. Mientras tanto, el burgomaestre permanecerá aprehendido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Durante esta jornada, una gran cantidad de vecinos se congregó en inmediaciones de la Felcc para expresar su respaldo al alcalde cruceño, quien permanece aprehendido desde la noche del martes.

En paralelo, se aguarda que en las próximas horas los abogados defensores de Fernández emitan un pronunciamiento oficial sobre las acciones legales que asumirán en el marco del proceso judicial.

El alcalde fue aprehendido la tarde del martes tras prestar su declaración ante la fiscal Rodas, quien dirige las investigaciones iniciadas a partir de una denuncia formal presentada por el exconcejal Juan Manuel Saavedra.

Fernández fue denunciado por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Según la denuncia, Saavedra adjuntó documentación que observa 16 proyectos de pavimentación que figuran como ejecutados, pese a presentar faltantes o encontrarse inconclusos.

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

