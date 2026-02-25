Concejo Municipal evaluará designación de alcalde interino si juez dispone impedimento de Jhonny

El presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Juan Carlos Medrano, afirmó que los concejales están facultados para elegir a un alcalde interino en caso de que el burgomaestre Jhonny Fernández quede imposibilitado de continuar en el cargo.

Fernández permanece aprehendido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desde el martes y, en las próximas horas, se fijará fecha y hora para su audiencia cautelar. La Fiscalía solicitó 180 días de detención preventiva en el marco del denominado caso pavimento.

“Vamos a esperar qué pasa en la audiencia cautelar. En caso de que el alcalde quedara imposibilitado de seguir ejerciendo el cargo, el Concejo Municipal convocará a una sesión de emergencia extraordinaria o modificará el orden del día para elegir un alcalde interino”, explicó Medrano.

El titular del Concejo señaló que, de acuerdo con la normativa vigente, la designación del alcalde interino debe recaer inicialmente en uno de los concejales del partido del alcalde, Unidad Cívica Solidaria (UCS), siempre que cuente con los votos necesarios.

“Esperemos la decisión del juez. Luego el Concejo va a sesionar. Correspondería a uno de los concejales de UCS y, en caso de no obtener los votos, podría recaer en cualquier otro concejal. Eso lo va a determinar el Concejo Municipal”, añadió.

La normativa vigente

La norma establece que una autoridad electa solo queda suspendida de sus funciones en tres circunstancias: sentencia ejecutoriada, fallecimiento o enfermedad terminal, o renuncia voluntaria.

Asimismo, señala que en caso de renuncia, muerte, inhabilidad permanente o revocatoria de la alcaldesa o del alcalde, se debe convocar a una nueva elección si no transcurrió la mitad del mandato. Caso contrario, el Concejo Autónomo Municipal debe elegir a una sustituta o sustituto de entre sus miembros.

Fernández fue aprehendido la tarde del martes tras presentarse a declarar por el caso pavimento. Posteriormente fue trasladado por algunas horas a una clínica privada y luego conducido nuevamente a dependencias de la Felcc, donde permanece a la espera de su audiencia cautelar.

