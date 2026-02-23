Ministerio Público cita a Jhonny Fernández por presuntos delitos de incumplimiento de deberes

El Ministerio Público emitió una orden de citación contra el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández Saucedo, quien deberá presentarse a declarar en calidad de denunciado dentro de una investigación por presuntos delitos vinculados a corrupción.

De acuerdo con el documento oficial, la comparecencia fue fijada para el martes 24 de febrero de 2026 a horas 12:00, en la Unidad Anticorrupción del Departamento de Santa Cruz, ubicada en el Distrito Policial N° 08 del Plan 3.000.

Citación contra el alcalde Jhonny Fernández

La citación se da en el marco de una denuncia presentada por el concejal municipal Carlos Manuel Saavedra Saavedra, por los presuntos delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, tipificados en los artículos 146, 154 y 224 del Código Penal.

El documento advierte que el citado deberá presentarse acompañado de su abogado defensor y que, en caso de incomparecencia, se procederá a emitir una orden de aprehensión, conforme a lo establecido por el Código de Procedimiento Penal.

La orden fue firmada el 19 de febrero de 2026 por la fiscal de materia Milenca Rodas Patiño, de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.

